Демонстрационный экзамен по ветеринарии прошёл в Идрицком колледже

22:51, 25 декабря 2022, ПАИ

В Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа в течение двух недель проходил демонстрационный экзамен по ветеринарии и зоотехнии. Об этом сообщает газета «Призыв».

Студенты четвёртого курса специальности «ветеринария» показывали навыки овоскопирования куриных яиц, определения свежести мяса микроскопическим методом и определения качества молока.

19 декабря в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа прошёл демонстрационный экзамен по зоотехнии.

Студенты заочного отделения специальности «зоотехния» показывали следующие навыки:

– оказание акушерской помощи сельскохозяйственному животному;

– мечение сельскохозяйственных животных;

– зоотехническая оценка сельскохозяйственного животного и птицы;

– оказание доврачебной помощи.