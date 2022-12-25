Демонстрационный экзамен по ветеринарии прошёл в Идрицком колледже
В Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа в течение двух недель проходил демонстрационный экзамен по ветеринарии и зоотехнии. Об этом сообщает газета «Призыв».
Студенты четвёртого курса специальности «ветеринария» показывали навыки овоскопирования куриных яиц, определения свежести мяса микроскопическим методом и определения качества молока.
19 декабря в Идрицком филиале Псковского агротехнического колледжа прошёл демонстрационный экзамен по зоотехнии.
Студенты заочного отделения специальности «зоотехния» показывали следующие навыки:
– оказание акушерской помощи сельскохозяйственному животному;
– мечение сельскохозяйственных животных;
– зоотехническая оценка сельскохозяйственного животного и птицы;
– оказание доврачебной помощи.
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