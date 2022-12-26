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Общество

«Ведьмины посиделки» наступили по народному календарю

Память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале четвертого века в Севастии, отмечают сегодня. Об этом сообщает портал calend.ru.

Первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий, которого язычники заключили в темницу. Видя его стойкость, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его подвергли пыткам. Обоих мучеников казнили. После этого о своей вере в Христа заявили также простолюдин Мардарий и молодой воин Орест. Их также приговорили к смерти.

«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

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