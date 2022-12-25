Трое военных погибли в результате падения беспилотника в Саратовской области

08:20, 26 декабря 2022, ПАИ

Украинский беспилотник сбили средствами ПВО на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области около 01:35, сообщили в Минобороны России.

Трое российских военных получили смертельные ранения из-за падения обломков БЛА на аэродроме в Энгельсе, заявили в МО РФ, передаёт ТАСС.

После атаки украинского беспилотника на аэродром «Энгельс» авиационная техника повреждений не получила, уточняется в сообщении.