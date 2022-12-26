Псковичи назвали свои главные профессиональные цели на 2023 год

08:26, 26 декабря 2022, ПАИ

Работающие чаще, чем в прошлом году, ставят себе цель повысить уровень дохода и вырасти по карьерной лестнице, как следует из опроса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Главными профессиональными целями на 2023 год псковичи чаще всего называли повышение своего дохода и карьерный рост: об этом сообщили по 16 % опрошенных. Еще 14 % хотят пройти обучение — например окончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии.

Повысить профессионализм видят своей главной задачей на будущий рабочий год 8 % псковичей, открыть или расширить бизнес — 3 %, освоить новые обязанности — 2 %. 1 % намерен закончить проект. О других профессиональных целях рассказали 6 % опрошенных: упоминалось изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, налаживание отношений в новом коллективе и прочее.

При этом вопреки карьерным рекомендациям не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год 27 % псковичей.



Мужчины более прямолинейны в обозначении профессиональных целей: «Хочу больше денег!» Женщины хитрее: хотят, в принципе, того же, но своими главными задачами называют карьерный рост и повышение профессионализма.



Отмечается, что в этом году работающие практически перестали ставить себе такие задачи, как переход на удаленку и изучение иностранного языка.