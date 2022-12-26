Облачную с прояснениями погоду прогнозируют сегодня в Псковской области

08:41, 26 декабря 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 26 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днём будет преимущественно без осадков. Ночью пройдёт снег, в отдельных районах синоптики обещают метель. Так, по востоку области - преимущественно без осадков, но утром пройдёт небольшой снег. Отмечается, что на дорогах местами образовалась гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днём составит от -4 до -9 градусов, ночью - от -6 до -11 градусов.

В Пскове днём будет преимущественно без осадков, а ночью прогнозируют снег, метель. Температура днём составит от -5 до -7 градусов, а ночью - от -7 до -9 градусов.

В Великих Луках также преимущественно без осадков, утром ожидается небольшой снег. Температура днем будет от -6 до -8 градусов, ночью - от -8 до -10 градусов.