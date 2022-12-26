Тарифы на ЖКУ предлагают повышать с учетом платежеспособности россиян

09:51, 26 декабря 2022, ПАИ

При повышении тарифов на коммунальные услуги следует учитывать платежеспособность населения. Такую инициативу Минстрою представила комиссия по ЖКХ Общественного совета при ведомстве, пишет газета «Известия».

​

Сегодня при индексации тарифов учитывается только инфляция. Оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, отметила руководитель комиссии Ирина Булгакова.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — сказала она.

С помощью существующих методик можно рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, сколько граждан в регионе будут в состоянии без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты, рассказала эксперт.

«Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — подчеркнула она.

Если треть населения не может платить, тарифы повышать нельзя, добавила Ирина Булгакова. И тогда компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета — в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), а региону нужно искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей, добавила она.

Сегодня неподъемная для людей плата за ЖКУ — это одна из причин накопления долгов в этой сфере, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Если люди не тянут плату, значит, нужна помощь государства, считает он.