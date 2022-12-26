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Почему не всегда вовремя вывозится мусор, объяснили в «Экопроме»

Почему в Псковской области не всегда вовремя вывозится мусор, объяснили в компании «Экопром».

По закону региональный оператор несет ответственность за отходы с момента их погрузки в мусоровоз. «Для оказания этой услуги должен быть обеспечен проезд крупногабаритной техники, отвечающий условиям погрузочно-разгрузочных работ, в том числе позволяющий маневрирование автомобильного транспорта. И это — обязанность администраций и управляющих компаний. Сами мусоровозы ездят без срывов, чётко по графику, под контролем системы ГЛОНАСС», - отметили в компании.

Фото: пресс-служба компании "Экопром"

Недостаточная очистка придомовых территорий и проездов мешает работе мусоровозов. Региональный оператор по обращению с ТКО ежедневно фиксирует десятки случаев, когда к площадке подъехать невозможно.

«А ведь достаточно всего один раз не вывезти мусорные баки, и на следующий день вокруг них образуется стихийная свалка. Состояние самих площадок также оставляет желать лучшего. Контейнеры зарыты в снежной каше или вмёрзли колесами в лёд. Узкие улицы, перекрытый машинами доступ к контейнерной площадке – все это усложняет работу по вывозу мусора. Все случаи фиксируются в момент нахождения экипажа на проблемной площадке и передаются в отдел контроля регионального оператора, - сказали в «Экопроме». - Увидев переполненный контейнер во дворе дома, обратите внимание на состояние самой площадки, на наличие подъезда к ней, на возможность выкатить мусорные баки. Наверняка вы заметите, что подъезд к ней завален горой неубранного снега и вытащить контейнер с отходами невозможно. Дорога, по которой может проехать легковой автомобиль, не предназначена для проезда крупногабаритной техники. Дорога почищена, но отсутствует возможность для маневрирования».

Как только препятствие убирают и доступ к контейнерам освобождается, работники «Экопрома» возвравращаются на место и завершают свою работу, заверили в компании.

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