Алкоголь и кофе похитил пскович из магазина на улице Фабрициуса

10:05, 26 декабря 2022, ПАИ

Алкоголь и кофе похитил пскович из магазина на улице Яна Фабрициуса 25 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Яна Фабрициуса — сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 59-летнего жителя Пскова, который похитил из торгового зала спиртные напитки и кофе.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.