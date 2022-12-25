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Культура

Итоги Года культурного наследия подводят в медиацентре ПАИ

Итоги Года культурного наследия в Псковской области подводят в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 26 декабря.

Какие мероприятия прошли, какие проекты реализованы, что нового псковичи узнали о своем наследии, какой эффект получили от вовлеченности в эту тему и взрослых, и детей, как будут развиваться идеи и проекты дальше.

Эти темы на круглом столе обсудят представители сферы культуры: 

- заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Анатольевна Алексеева,
- первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области  Антон Анатольевич Заруцкий,
- заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель, художественный руководитель ансамбля русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» Вера Васильевна Кагазежева,
- председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь,
- и. о директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Степановна Белова,
- заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел Псковского областного центра народного творчества Софья Станиславовна Кобелева,
- директор Туристского информационного центра Лариса Николаевна Семашко,
- учёный секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Павловна Огинская.

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