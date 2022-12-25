Итоги Года культурного наследия подводят в медиацентре ПАИ

11:02, 26 декабря 2022, ПАИ

Итоги Года культурного наследия в Псковской области подводят в медиацентре Псковского агентства информации сегодня, 26 декабря.

Какие мероприятия прошли, какие проекты реализованы, что нового псковичи узнали о своем наследии, какой эффект получили от вовлеченности в эту тему и взрослых, и детей, как будут развиваться идеи и проекты дальше.

Эти темы на круглом столе обсудят представители сферы культуры:

- заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Анатольевна Алексеева,

- первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Анатольевич Заруцкий,

- заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель, художественный руководитель ансамбля русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» Вера Васильевна Кагазежева,

- председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь,

- и. о директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Степановна Белова,

- заведующий отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел Псковского областного центра народного творчества Софья Станиславовна Кобелева,

- директор Туристского информационного центра Лариса Николаевна Семашко,

- учёный секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Павловна Огинская.