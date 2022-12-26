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Как будут отдыхать псковичи в 2023 году, рассказали в инспекции труда

Как псковичи будут отдыхать в 2023 году, рассказали в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Началась последняя трудовая неделя уходящего 2022 года. 31 декабря – суббота, выходной день. 30 декабря, пятница, не является предпраздничным, рабочее время не сокращается. Праздничные новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно.

В 2023 году предусмотрен перенос выходных дней: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. Таким образом, в 2023 году будут четырехдневные и трехдневные периоды отдыха: День защитника Отечества - с 23 по 26 февраля, День Победы - выходные продлятся с 6 по 9 мая, Праздник Весны и Труда - с 29 апреля по 1 мая, День России - с 10 по 12 июня, День народного единства - с 4 по 6 ноября, 8 Марта - один праздничный выходной день.

Предпраздничными днями в 2023 году являются 22 февраля, 7 марта и 3 ноября, продолжительность работы в эти дни уменьшается на час.

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Как будут отдыхать псковичи в 2023 году, рассказали в инспекции труда

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