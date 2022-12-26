Вышел в эфир предновогодний выпуск программы «Псковский телеграм»

11:30, 26 декабря 2022, ПАИ

Вышел в эфир финальный в этом году выпуск программы «Псковский телеграм Online».

Что ждёт горожан и туристов в Пскове в преддверии Нового года и на каникулах, какие городские локации украшены к празднику, где установлены ёлки, а также как будут работать городские службы в выходные дни, ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет глава Пскова Борис Елкин.

Подробнее с афишей новогодних мероприятий зрителей познакомит ведущий программы «Привет, Ивент» на радио «7 НЕБО» Никита Черкашин.

«Псковский телеграм» — проект Псковского агентства информации, посвящённый темам, обсуждаемым в телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».