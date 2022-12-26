Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вышел в эфир предновогодний выпуск программы «Псковский телеграм»

Вышел в эфир финальный в этом году выпуск программы «Псковский телеграм Online».

Что ждёт горожан и туристов в Пскове в преддверии Нового года и на каникулах, какие городские локации украшены к празднику, где установлены ёлки, а также как будут работать городские службы в выходные дни, ведущим Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет глава Пскова Борис Елкин.

Подробнее с афишей новогодних мероприятий зрителей познакомит ведущий программы «Привет, Ивент» на радио «7 НЕБО» Никита Черкашин.

«Псковский телеграм» — проект Псковского агентства информации, посвящённый темам, обсуждаемым в телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2022

До -11 градусов опустится температура в Псковской области
26 декабря 2022

Ёлка главы Пскова состоится 6 января
26 декабря 2022

Себежский нацпарк приглашает на литературные дегустации
26 декабря 2022

Вышел в эфир предновогодний выпуск программы «Псковский телеграм»
26 декабря 2022

Победитель «Народного признания»: Люди должны знать своих героев в лицо
26 декабря 2022

Стало известно новое место работы бывшего замгубернатора Василия Осипова
26 декабря 2022

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
26 декабря 2022

Как будут отдыхать псковичи в 2023 году, рассказали в инспекции труда

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...