Движение по мосту через Милевку открыли в Пскове

10:20, 26 декабря 2022, ПАИ

В Пскове открывается движение по мосту через реку Милевку в створе улицы Гремячей. С сегодняшнего дня по нему могут передвигаться не только пешеходы, но и автотранспорт, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Капитальный ремонт объекта завершен на 11 месяцев раньше плана.

«По сути это новый мост, отвечающий всем требованиям грузоподъемности и безопасности. Теперь сооружение имеет нормативную ширину проезжей части, тротуары, пешеходные ограждения и освещение. В следующем году начнем приводить в порядок ведущие к мосту улицы», - уточнил глава города.