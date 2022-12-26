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Общество

Движение по мосту через Милевку открыли в Пскове

В Пскове открывается движение по мосту через реку Милевку в створе улицы Гремячей. С сегодняшнего дня по нему могут передвигаться не только пешеходы, но и автотранспорт, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Капитальный ремонт объекта завершен на 11 месяцев раньше плана.

«По сути это новый мост, отвечающий всем требованиям грузоподъемности и безопасности. Теперь сооружение имеет нормативную ширину проезжей части, тротуары, пешеходные ограждения и освещение. В следующем году начнем приводить в порядок ведущие к мосту улицы», - уточнил глава города.

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