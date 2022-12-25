ВАЗ конфисковали у жителя Куньинского района за пьянство за рулем

10:59, 26 декабря 2022, ПАИ

Четыре месяца колонии получил 64-летний житель Куньинского района за пьянство за рулем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Будучи судимым за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, положительных выводов мужчина для себя не сделал. Не имея права управления, 29 ноября он вновь сел за руль автомобиля ВАЗ-21074 в нетрезвом виде и совершил ДТП.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 4 месяцев 20 дней лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Кроме того, транспортное средство конфисковано.