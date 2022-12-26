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Общество

1600 км разметки обновили на дорогах в Псковской области

В этом году на автомобильных дорогах регионального значения в Псковской области обновлена разметка протяженностью более 1600 км. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Отмечается, что в целях безопасности применяются стеклошарики со световозвращающим эффектом, которые обеспечивают видимость линий разметки в ночное время. На эти цели было направлено более 80 млн рублей из областного бюджета.

В 2022 году выполнено устройство недостающих тротуаров и освещения на автомобильной дороге Ольша - Велиж - Усвяты - Невель в поселке Усвяты протяженностью 0,932 км, а также завершены работы по устройству наружного уличного освещения в Опочке протяженностью 5,88 км.

Кроме того, ежегодно производятся устройство и замена оцинкованного металлического барьерного ограждения вдоль дорог. В этом году на автомобильных региональных дорогах установлено 6,718 км «барьерки». Работы выполнены на сумму 21 млн рублей в рамках областного бюджета.

Всего в рамках нацпроекта финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2022 году составило более 180 млн рублей.

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