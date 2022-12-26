До -11 градусов опустится температура в Псковской области

12:20, 26 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 27 декабря. Ночью пройдет небольшой снег, сообщает Псковский гидрометцентр.

Утром и днем также будет идти снег, местами сильный, вечером в отдельных районах с мокрым снегом, местами прогнозируется метель.

Ожидается южный ветер, вечером с переходом к западным направлениям, со скоростью 9-14 м/сек. Температура воздуха по области ночью -11…-6 градусов, днем -3…0 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.