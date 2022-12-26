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Культура

Пушкинский заповедник будет открыт для гостей на новогодних каникулах

Александра Пономарёва. Домик няни (2012). Из фондов «Михайловского»

В дни предстоящих новогодних каникул, с 2 по 8 января, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать без выходных.

31 декабря в музее короткий день, и музеи-усадьбы, а также выставочный зал «Музейная почта» и «Центр творческих музейных программ» в деревне Бугрово жители и гости Святогорья смогут посещать только до 14:00.

1 января в Пушкинском заповеднике будет выходным днем.

В «Михайловском» также напоминают, что на 27 декабря выпадает последний в уходящем году санитарный день. В последний вторник месяца мемориальные усадьбы «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», «Пушкинская деревня» и другие объекты музейного комплекса в Бугрово, а также выставочные залы Научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы будут закрыты.

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