Пушкинский заповедник будет открыт для гостей на новогодних каникулах

12:27, 26 декабря 2022, ПАИ

В дни предстоящих новогодних каникул, с 2 по 8 января, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать без выходных.

31 декабря в музее короткий день, и музеи-усадьбы, а также выставочный зал «Музейная почта» и «Центр творческих музейных программ» в деревне Бугрово жители и гости Святогорья смогут посещать только до 14:00.

1 января в Пушкинском заповеднике будет выходным днем.

В «Михайловском» также напоминают, что на 27 декабря выпадает последний в уходящем году санитарный день. В последний вторник месяца мемориальные усадьбы «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», «Пушкинская деревня» и другие объекты музейного комплекса в Бугрово, а также выставочные залы Научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы будут закрыты.