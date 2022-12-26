О новогодних фотозонах в Пскове рассказал глава города
О новогодних фотозонах в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в рамках программы «Псковский телеграм Online».
По его словам, сделать праздничные снимки можно в сквере на Четырёх углах и в Детском парке, которые уже украсили к Новому году.
Также Борис Елкин заметил, что хотел бы видеть главную городскую ёлку на пешеходной зоне, а не на проезжей части. «Но так даже удобнее фотографироваться на ее фоне», — заметил он.
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