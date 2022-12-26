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Общество

Исполнить новогодние мечты ещё 14 детей могут псковичи

Псковичам предлагают исполнить детские желания - всего осталось 14 шаров с мечтами детей в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом в своём телеграм-канале сообщает Театрально-концертная дирекция региона.

«Стать Дедом Морозом просто! Заходите на сайт elka.pskov.ru, жмите кнопку «Исполнить желание» и выбирайте шарик на елке», - рассказали в ТКД.

Благотворительная региональная акция «Елка желаний» проводится с целью исполнения желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Новый год – это время чудес. Давайте подарим немного своего тепла и заботы тому, кто в этом очень нуждается», - отмечается в сообщении.

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