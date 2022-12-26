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Культура

Туроператоры создали два маршрута в Красногородский район

Какие новые проекты реализовали в Псковской области в рамках Года культурного наследия, рассказали участники круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

«Наша работа началась в апреле 2022 года, когда комитет по туризму и информационный туристский центр совместно с областным центром и Платишинским домом культуры организовали информационную поездку для наших туроператоров Псковской области. Вся наша команда была довольна поездкой, потому что деревня Платишино Красногородского района – это единственное место в Псковской области, где сохранилось старообрядчество. Там есть и музей, и красивый сад, и «целительница»-липа. И после этого визита два наших туроператора создали два туристических маршрута в деревню Платишино», – рассказала директор туристского информационного центра Лариса Семашко.

Также по инициативе губернатора был издан фольклорный сборник «Сказки и легенды Псковского края». «Я считаю, что это шедевр. Над ним работали команды научных сотрудников, художников, комитета по культуре Псковской области. Чувствуешь себя причастным к чему-то большому», – отметила исполняющий обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

Еще один реализованный проект – «Вышитая карта Псковской области». «Как это интересно, когда человек сам без нашего посыла бросил клич, и 24 мастерицы объединились. Они самостоятельно вышили, прислали эту карту. За этим стоит огромная любовь к своей Родине. Что восхитило меня в этом проекте – это не мы обратились к мастерицам, а Светлана Самарина (руководитель проекта «Вышитая карта Псковской области». – Прим. ред.) сама к нам пришла. Для нас этот проект очень важен», – включилась в разговор заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

По ее словам, в рамках Года культурного наследия в регионе активно развивались фольклорные коллективы: «Это наша гордость, потому что мы наладили работу с главами муниципалитетов. Мы активно отправляем наши коллективы на учебу. В таком объеме мы с ними раньше не работали, в этом году все подведомственные учреждения включились в работу».

Ранее сообщалось, что в Пскове наградили участников мероприятий в рамках Года культурного наследия.

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