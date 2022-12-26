Псковский бизнесмен – о сотрудниках: Надо верить людям и в них

14:28, 26 декабря 2022, ПАИ

Псковский бизнесмен Денис Быченков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM рассказал, как подбирает кадры для своих проектов.

«Надо верить людям, во-первых. Во-вторых, надо верить просто в людей. И вот это делегирование полномочий – наверное, это развившееся с годами внутреннее чутьё», – рассказал гость студии.

Он считает, что доверие играет большое значение при подборе персонала для своего бизнеса, особенно на руководящую должность.

«Это свойство – доверять людям – именно оно мне помогает. Когда ты доверяешь людям, соответственно, ты так к ним и относишься, и тогда люди доверяют тебе. А когда люди доверяют, то они по-другому себя и ведут, собственно. Не возникает желания тебя обманывать, то есть, если ты хорошо себя с людьми ведёшь, ответная реакция не заставляет себя ждать», – заключил бизнесмен.