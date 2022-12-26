Дом культуры торжественно открыли в бывшем военном городке Гдова
Дом культуры торжественно открыли в бывшем военном городке Гдова. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».
В поселке Смуравьево-2 после реконструкции открыли двухэтажный Дом культуры, где теперь найдётся место и для библиотеки, и для творческих объединений, и для концертного зала на 148 мест.
«Хорошим подарком к открытию стала выставка от Центра народного творчества», — отмечается в сообщении. Также для гостей организовали концерт и развлекательную программу.
В здании выполнена замена коммуникаций, кровли, окон, дверей, смонтирована система отопления, проведен интернет, выполнена внутренняя и наружная отделка.
Напомним, что реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Культура». Дом культуры разместился на базе здания бывшего военторга. На эти цели было выделено более 30 млн рублей.
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