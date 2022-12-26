Дом культуры торжественно открыли в бывшем военном городке Гдова

13:56, 26 декабря 2022, ПАИ

Дом культуры торжественно открыли в бывшем военном городке Гдова. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

В поселке Смуравьево-2 после реконструкции открыли двухэтажный Дом культуры, где теперь найдётся место и для библиотеки, и для творческих объединений, и для концертного зала на 148 мест.

«Хорошим подарком к открытию стала выставка от Центра народного творчества», — отмечается в сообщении. Также для гостей организовали концерт и развлекательную программу.

В здании выполнена замена коммуникаций, кровли, окон, дверей, смонтирована система отопления, проведен интернет, выполнена внутренняя и наружная отделка.

Напомним, что реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Культура». Дом культуры разместился на базе здания бывшего военторга. На эти цели было выделено более 30 млн рублей.