Регионам дадут рекомендации по работе продленки в школах

13:40, 26 декабря 2022, ПАИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения вместе с регионами изучить опыт и разослать рекомендации по организации досуга учеников 1-6 классов в школах после уроков с учетом занятости родителей до восьми часов вечера. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно документу, Минпросвещения и регионы обобщат и изучат опыт использования ресурсов школ для организации досуговой, спортивной, иной деятельности для обучающихся 1-6 классов в группах (группах продленного дня) с учетом занятости родителей до 20:00, пишет РИА Новости.

«Рекомендации по организации такой деятельности с учетом выявленной потребности, возможности финансового и кадрового обеспечения направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации», - говорится в документе.

Голикова также поручила Минпросвещения подготовить рекомендации по присмотру и уходу за учениками с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми-инвалидами в группах продленного дня. Минпросвещения вместе с Минспортом проанализируют число обучающихся школ и колледжей, имеющих юношеский или взрослый спортивный разряд и нуждающихся в дополнительном питании с учетом спортивной нагрузки. Минфин должен будет подключиться к министерствам для проработки вопроса об организации и бесплатного дополнительного питания для таких ребят.

