Более 270 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год

14:31, 26 декабря 2022, ПАИ

Более 271 километра дорог отремонтировали в Псковской области за год. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Всё, что планировали, мы сделали - это чуть более 271 километра дорог. Из них более 136 километров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», 20 километров - сработали наши муниципалитеты, остальное - это приведение региональных дорог в нормативное состояние», - рассказал он.

По словам Станислава Стармолотова, на данный момент идут приёмка дорог и работа с документацией, план по ремонту дорог выполнен почти на 98 %. «Планируем, что освоим до 99,9 %», - добавил врио председателя дорожного комитета.