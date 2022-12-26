Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет в эфир 26 декабря

14:56, 26 декабря 2022, ПАИ

Самое главное украшение Нового года – ёлка. Живая она будет или искусственная – каждый решает сам. Для тех, кто выбирает в пользу настоящей, нужно помнить, что приобретать новогоднюю красавицу надо в специально отведенных местах. Рубить хвойные деревья самостоятельно запрещено. В предновогоднем выпуске программы «Территория закона» ведущая Рахиба Сулейманова вместе с заместителем Псковского природоохранного межрайонного прокурора Евгенией Конюховой расскажут, какая ответственность грозит тем, кто самовольно спиливает елки или сосны.

Передачу «Территория закона» смотрите сегодня, 26 декабря, в 19:40 на телеканале «Первый Псковский».

Цикл программ «Территория закона» рассказывает о законодательстве и тех, кто помогает применить букву закона для защиты прав и свобод каждого из нас.