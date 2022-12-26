Завод по производству вездеходов планируют открыть в Пскове

16:25, 26 декабря 2022, ПАИ

Завод по производству вездеходной техники планирует открыть в Пскове местный предприниматель Денис Быченков. Об этом он рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Изначально бизнесмен загорелся идеей построить качественный отечественный вездеход. Сейчас, по его словам, на рынке в основном предлагаются гаражные самоделки низкого качества. «В итоге с моей страстью всё доводить до абсурда получилось так, что на сегодняшний момент я планирую, теперь уже в 2023 году, большой завод по производству именно вездеходной техники в Пскове», - рассказал гость студии.

На сегодняшний момент уже полностью разработана модель вездехода и налажено серийное производство. Бизнесмен надеется, что в ближайшие год-два объем производства вырастет до тысячи штук в год.