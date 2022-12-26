Скончался певец и композитор Александр Шевченко

14:41, 26 декабря 2022, ПАИ

На 62-м году жизни скончался эстрадный певец, продюсер и композитор Александр Шевченко. Причиной смерти музыканта стал оторвавшийся тромб, пишет газета «АиФ».

О месте и дате похорон пока ничего не известно.

С 1989 по 1991 год Александр Шевченко был солистом группы «Зодчие». Затем начал сольную карьеру.

Одной из его самых успешных песен стала «Будет всё, как ты захочешь». Его песни исполняют Алсу («Зимний сон», «Первый снег» и другие), Жасмин («Прыгала через огонь», «Ты далеко»), Ирина Аллегрова («Без вины виновата я»), Данко («Делай раз»), Татьяна Овсиенко («Две ночи и два дня»), Николай Трубач («Семь июльских дней») и другие.