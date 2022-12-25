Россиянка убила троих детей из-за «вселившегося в них дьявола»

15:45, 26 декабря 2022, ПАИ

Жительница Екатеринбурга задушила двух сыновей 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Как сообщает «РИА ФАН» со ссылкой на телеграм-канал «112», женщина сообщила родственникам, что в детей якобы «вселился дьявол».

Гражданка совершила убийство при помощи провода. Правоохранители задержали подозреваемую в ее квартире.

Сейчас с женщиной работают следователи. В скором времени она пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.