«Десант» Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Пскове

16:06, 26 декабря 2022, ПАИ

Поздравление с наступающим Новым годом для ребят, которые находятся в детской областной клинической больнице, организовало региональное управление МЧС по Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ребята из Всероссийского корпуса спасателей уже по традиции устраивают такие праздники для деток, подарки нам передаёт непосредственно благотворитель. Это сладкие подарки детям, которые в этом году находятся на лечении. Ребята спускаются с крыши и через окна поздравляют детей, а медицинский персонал передает подарки в палаты. Дети находятся на карантине, и Дед Мороз посетить их не может, поэтому через окошко, как и в прошлый раз», – рассказала депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

По её словам, костюмы Деда Мороза и Снегурочки предоставил ресурсный центр добровольчества. «Это волонтёрский корпус, который всегда приходит к нам на помощь, как с гуманитарной миссией, так и в новогодние праздники», – отметила Алеся Михачёва.

«Мы очень рады этой акции, она впервые была проведена в прошлом году на базе детской областной больницы. Получился очень хороший эффект, детки были рады и приятно удивлены. В этом году вдобавок к Деду Морозу ещё и сладкие подарки для всех деток, и, по сути дела, мероприятие закончится даже не сегодня, а растянется на несколько дней – это я про вручение подарков. Подарки получат дети, которые находятся в медицинском учреждении на протяжении многих дней, а также поступающие вновь ребятки – мы распределим, чтобы каждый получил своё сладкое «чудо». Спасибо большое региональному отделению МЧС за это волшебство, которое они организовывают, которое будет приятно наблюдать и взрослым, и детям, и, думаю, даже нашим соседям – перинатальному центру», – сказала главный врач детской областной клинической больницы Анна Митюшкина.

Она добавила, что подарки получат около 400 детей: «По моим сведениям, региональное управление предоставило 200 подарков, до этого у нас также была благотворительная акция, тоже было 200 подарков, значит, порядка 400 детей получат подарки».

Средства на подарки предоставил генеральный директор ООО «Псков-Полимер», руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин.