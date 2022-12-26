Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Десант» Дедов Морозов поздравил пациентов детской больницы в Пскове

Поздравление с наступающим Новым годом для ребят, которые находятся в детской областной клинической больнице, организовало региональное управление МЧС по Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ребята из Всероссийского корпуса спасателей уже по традиции устраивают такие праздники для деток, подарки нам передаёт непосредственно благотворитель. Это сладкие подарки детям, которые в этом году находятся на лечении. Ребята спускаются с крыши и через окна поздравляют детей, а медицинский персонал передает подарки в палаты. Дети находятся на карантине, и Дед Мороз посетить их не может, поэтому через окошко, как и в прошлый раз», – рассказала депутат Псковской городской Думы, руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

По её словам, костюмы Деда Мороза и Снегурочки предоставил ресурсный центр добровольчества. «Это волонтёрский корпус, который всегда приходит к нам на помощь, как с гуманитарной миссией, так и в новогодние праздники», – отметила Алеся Михачёва.

«Мы очень рады этой акции, она впервые была проведена в прошлом году на базе детской областной больницы. Получился очень хороший эффект, детки были рады и приятно удивлены. В этом году вдобавок к Деду Морозу ещё и сладкие подарки для всех деток, и, по сути дела, мероприятие закончится даже не сегодня, а растянется на несколько дней – это я про вручение подарков. Подарки получат дети, которые находятся в медицинском учреждении на протяжении многих дней, а также поступающие вновь ребятки – мы распределим, чтобы каждый получил своё сладкое «чудо». Спасибо большое региональному отделению МЧС за это волшебство, которое они организовывают, которое будет приятно наблюдать и взрослым, и детям, и, думаю, даже нашим соседям – перинатальному центру», – сказала главный врач детской областной клинической больницы Анна Митюшкина.

Она добавила, что подарки получат около 400 детей: «По моим сведениям, региональное управление предоставило 200 подарков, до этого у нас также была благотворительная акция, тоже было 200 подарков, значит, порядка 400 детей получат подарки».

Средства на подарки предоставил генеральный директор ООО «Псков-Полимер», руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2022

Автобусный маршрут площадь Ленина — аэропорт может появиться в Пскове
26 декабря 2022

Митрополит Тихон совершит литургию в Троицком соборе в новогоднюю ночь
26 декабря 2022

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет в эфир 26 декабря
26 декабря 2022

Более 12 млрд рублей потратят на ремонт псковских дорог в 2023 году
26 декабря 2022

Более 270 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год
26 декабря 2022

Псковский бизнесмен – о сотрудниках: Надо верить людям и в них
26 декабря 2022

«Почта России» изменит график работы в новогодние праздники
26 декабря 2022

Итоги дорожного сезона обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...