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Общество

Акцию «Новогодний сюрприз» проводит Россельхозбанк

2023 бонусных балла на счет программы лояльности «Урожай» дарит Россельхозбанк. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Россельхозбанк проводит акцию «Новогодний сюрприз» до 23 января 2023 года для физических лиц – держателей кредитных карт, подключенных к программе лояльности «Урожай». В течение срока действия акции необходимо совершить покупки на общую сумму не менее 10 тысяч рублей. Выполнив все условия, участники акции единоразово получат дополнительные 2023 балла на бонусный счет.

Фото: АО «Россельхозбанк»

Участниками акции могут стать как действующие, так и новые клиенты банка, которые оформили кредитную карту в период проведения акции. Для участия в акции кредитная карта должна быть оформлена в рамках следующих тарифных планов: «СВОЯ кредитная карта», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Путевая кредитная карта», «Премиальная кредитная карта», «Кредитная карта Премиум», «Карта Хозяина».

Для участия в акции необходимо совершить одну или более расходных операций по кредитной карте на общую сумму не менее 10 тысяч рублей за весь период проведения акции, в одной или нескольких категориях покупок: «Искусство», «Развлечения», «Красота», «Кино», «Музыка», «Фото/Видео», «Цветы», «Сувениры», «Образование», «Животные». Акция продлится с 23 декабря 2022 года по 23 января 2023 года включительно.

Праздничная акция «Новогодний сюрприз» позволит клиентам банка получить бонусные баллы на счет программы лояльности «Урожай», которые можно будет потратить на любую услугу или товар из представленных на витрине. «Мы постоянно работаем над повышением интереса клиентов к нашим банковским продуктам», - отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Вознаграждение для участников акции «Новогодний сюрприз» будет начислено не позднее 14 февраля 2023 года на счет участника программы «Урожай».

Дополнительную информацию об условиях акции можно получить на сайте Россельхозбанка, в приложении «Мобильный банк», через сервис «Интернет-банк», а также в социальных сетях в официальных группах банка.

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