Псковичам – участникам программы софинансирования пенсии напомнили о ежегодном платеже

16:49, 26 декабря 2022, ПАИ

До конца года жителям Псковской области – участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо внести платеж за 2022 год. Для получения государственного софинансирования его размер должен составлять не менее двух тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Внести платеж можно двумя способами: через своего работодателя либо самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд РФ через кредитную организацию. Проверить сумму перечисленных денежных средств можно в бухгалтерии работодателя либо в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Участники программы имеют право на налоговый вычет на сумму уплачиваемых ими дополнительных взносов в пределах 12 000 рублей в год. Вычет включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Для получения вычета необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Для жителей Псковской области, уплативших первый взнос в 2013 году, 2022 год станет заключительным годом государственного софинансирования (программа рассчитана на десять лет с года уплаты первого взноса).

В ПФР отметили, что в Псковской области 810 человек продолжают копить на пенсию с помощью государства.