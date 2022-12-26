Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам – участникам программы софинансирования пенсии напомнили о ежегодном платеже

До конца года жителям Псковской области – участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо внести платеж за 2022 год. Для получения государственного софинансирования его размер должен составлять не менее двух тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области. 

Внести платеж можно двумя способами: через своего работодателя либо самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд РФ через кредитную организацию. Проверить сумму перечисленных денежных средств можно в бухгалтерии работодателя либо в клиентской службе ПФР по месту жительства. 

Участники программы имеют право на налоговый вычет на сумму уплачиваемых ими дополнительных взносов в пределах 12 000 рублей в год. Вычет включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Для получения вычета необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства. 

Для жителей Псковской области, уплативших первый взнос в 2013 году, 2022 год станет заключительным годом государственного софинансирования (программа рассчитана на десять лет с года уплаты первого взноса). 

В ПФР отметили, что в Псковской области 810 человек продолжают копить на пенсию с помощью государства. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2022

В Пскове приостановлена подача тепла в семь жилых домов и детский сад

26 декабря 2022

Автобусы начнут ходить по Троицкому мосту с 29 декабря
26 декабря 2022

Помощь от Красного Креста получили более 300 переселенцев в Пскове
26 декабря 2022

Автобусный маршрут площадь Ленина – аэропорт может появиться в Пскове
26 декабря 2022

Митрополит Тихон совершит литургию в Троицком соборе в новогоднюю ночь
26 декабря 2022

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет в эфир 26 декабря
26 декабря 2022

Более 12 млрд рублей потратят на ремонт псковских дорог в 2023 году
26 декабря 2022

Более 270 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...