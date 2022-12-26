Псковские газовики оказали помощь приюту для животных

16:40, 26 декабря 2022, ПАИ

Благотворительную помощь зооприюту «Лесопилка», в котором постоянно содержатся около 60 собак и 40 котов, оказали сотрудники компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» совместно с Молодежным советом компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Сотрудники газовых компаний вместе с детьми навестили питомцев и передали для них продукты питания, а также медикаменты.

Кроме того, волонтеры приюта вручили газовикам благодарственную грамоту и провели экскурсию по территории питомника.