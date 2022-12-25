Мать осудили за неуплату алиментов в Локнянском районе

17:26, 26 декабря 2022, ПАИ

34-летняя жительница Локнянского района получила тюремный срок за неуплату средств на содержание своей дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что женщина должна была платить алименты с сентября 2014 года. Однако никаких средств от нее не поступало. Причем подсудимая не предпринимала попыток устроиться на работу.

Локнянский суд назначил женщине наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы сроком 5 месяцев, с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.