На Северо-Западе России сельдь подешевела почти на 2%

17:16, 26 декабря 2022, ПАИ

На 1,9 % – до 103 рублей за килограмм подешевела сельдь на Северо-Западе России. При этом, как и на предыдущей неделе, скумбрия атлантическая продавалась по 163 рубля за килограмм, пикша – по 165 рублей за килограмм, треска – 248 рублей за килограмм. Об этом сообщается в Telegram-канале Росрыболовства.

Кроме того, объем производства товарной аквакультуры в России за девять месяцев 2022 года вырос на 1,3 % по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и достиг 277 тысяч тонн, пишет ТАСС.



В тройке лидеров по производству товарной аквакультуры, кроме Дальнего Востока, оказались Северо-Западный федеральный (110 тысяч тонн) и Южный федеральный (57,7 тысячи тонн) округ. Эти показатели находятся практически на уровне прошлого года.



В структуре производства в число основных сегментов входят лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), осетровые виды.