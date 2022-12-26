Новогодние подарки от жителей Пскова получат дети Берислава

17:10, 26 декабря 2022, ПАИ

На новые территории поступают подарки со всей России. Из Пскова их отправили детям в Берислав, пока посылки находятся на левобережье региона. Об этом сообщает Telegram-канал Общественной палаты РФ.

Дети Херсонской области получают подарки в преддверии Нового года. В прошедшие выходные член ОП РФ Александр Малькевич торжественно открыл Юнармейскую елку в кинотеатре «Россия» в Геническе. Жители города смогли послушать песни и стихотворения о войне, мире и любви.

После выступления он сразу же отправился поздравлять семью из Геническа с наступающим Новым годом в рамках акции «Елка желаний». Шестнадцатилетняя Катя получила новый телефон, двенадцатилетний Егор — самокат для трюков, а семилетний Ярослав — игровой автомат. Ребята не остались и без сладких подарков.

Также в этот день на площади Возрождения в Геническе состоялось открытие новогодней елки, украшенной игрушками и гирляндами. С поздравлениями к елке вышли глава ВГА Генического муниципального округа Елена Терских и заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

Еще один новогодний подарок стал возможен в рамках поручения главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова по оказанию шефской помощи Скадовскому муниципальному округу Херсонской области. В Скадовске начали устанавливать и благоустраивать детские площадки.