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Общество

Новогодние подарки от жителей Пскова получат дети Берислава

На новые территории поступают подарки со всей России. Из Пскова их отправили детям в Берислав, пока посылки находятся на левобережье региона. Об этом сообщает Telegram-канал Общественной палаты РФ. 

Дети Херсонской области получают подарки в преддверии Нового года. В прошедшие выходные член ОП РФ Александр Малькевич торжественно открыл Юнармейскую елку в кинотеатре «Россия» в Геническе. Жители города смогли послушать песни и стихотворения о войне, мире и любви. 

После выступления он сразу же отправился поздравлять семью из Геническа с наступающим Новым годом в рамках акции «Елка желаний». Шестнадцатилетняя Катя получила новый телефон, двенадцатилетний Егор — самокат для трюков, а семилетний Ярослав — игровой автомат. Ребята не остались и без сладких подарков. 

Также в этот день на площади Возрождения в Геническе состоялось открытие новогодней елки, украшенной игрушками и гирляндами. С поздравлениями к елке вышли глава ВГА Генического муниципального округа Елена Терских и заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко. 

Еще один новогодний подарок стал возможен в рамках поручения главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова по оказанию шефской помощи Скадовскому муниципальному округу Херсонской области. В Скадовске начали устанавливать и благоустраивать детские площадки.

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