ФОТОФАКТ «Непроходимая красота» Чудского озера

10:44, 27 декабря 2022, ПАИ

Ледяной пейзаж Чудского озера запечатлела жительница Гдова, его фотографиями она поделилась в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Так в этом году выглядит Чудо, как перепаханное поле», - подписала снимки автор Галина Семенова.

В комментариях к публикации назвали увиденное «красотой непроходимой», а также отметили, что лёд может «наломать» ещё сильнее, так как в ближайшие дни прогнозируется резкий перепад температуры.

Автор фотографий заметила, что уже в полутора метрах от берега образовалась трещина размером примерно 5 метров.