Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ФОТОФАКТ «Непроходимая красота» Чудского озера

Ледяной пейзаж Чудского озера запечатлела жительница Гдова, его фотографиями она поделилась в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской». Галина Семенова

«Так в этом году выглядит Чудо, как перепаханное поле», - подписала снимки автор Галина Семенова.

Фото: «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской». Галина Семенова

В комментариях к публикации назвали увиденное «красотой непроходимой», а также отметили, что лёд может «наломать» ещё сильнее, так как в ближайшие дни прогнозируется резкий перепад температуры.

Автор фотографий заметила, что уже в полутора метрах от берега образовалась трещина размером примерно 5 метров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2022

Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
27 декабря 2022

В Пскове по улице Ипподромной возобновляется движение автобуса №55
27 декабря 2022

ФОТОФАКТ «Непроходимая красота» Чудского озера
27 декабря 2022

Более 50 шаров сняли с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове
27 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Огни новогоднего города
27 декабря 2022

За спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов
27 декабря 2022

Метель прогнозируется в Псковской области 27 декабря
27 декабря 2022

Центр чтения библиотеки имени Курбатова подвёл итоги 2022 года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...