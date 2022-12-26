В Пскове приостановлена подача тепла в семь жилых домов и детский сад
Подача тепла приостановлена в жилые дома и детский сад Пскова, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Это связано с прорывом трубопровода на улице Ротной, 31. Подача тепла приостановлена в семь жилых домов и детсад № 10 «Незабудка».
«Устранением утечки занимается аварийная бригада Псковских тепловых сетей. Работы завершатся в ближайшее время, и теплоснабжение будет восстановлено», — заверил Борис Елкин.
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