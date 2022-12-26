В Пскове приостановлена подача тепла в семь жилых домов и детский сад

17:20, 26 декабря 2022, ПАИ

Подача тепла приостановлена в жилые дома и детский сад Пскова, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Это связано с прорывом трубопровода на улице Ротной, 31. Подача тепла приостановлена в семь жилых домов и детсад № 10 «Незабудка».

«Устранением утечки занимается аварийная бригада Псковских тепловых сетей. Работы завершатся в ближайшее время, и теплоснабжение будет восстановлено», — заверил Борис Елкин.