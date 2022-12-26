Скончалась педагог Дубровской школы Раиса Кылосова

18:25, 26 декабря 2022, ПАИ

24 декабря 2022 года на 85-м году жизни перестало биться сердце замечательного учителя, ветерана педагогического труда Раисы Кылосовой.

После окончания Великолукского педагогического института она пришла на работу в Дубровскую школу, в которой проработала с 1962 по 2013 год учителем математики — в общем 51 год. С 1988 по 1993 год работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. На заслуженный отдых Раиса Михайловна ушла в 75 лет.

«Этого человека всегда отличали высокая культура поведения, превосходное знание предмета, эрудированность, трудолюбие и доброта. Она охотно делилась своим опытом работы с коллегами в школе и в районе. Раиса Михайловна, умело сочетая дифференцированный подход и опережающее обучение, добивалась главного — математику знали и любили все её ученики», — отметили в администрации Себежского района.

За успехи в воспитании и обучении Раиса Кылосова награждена многочисленными грамотами, нагрудным знаком «Почётный работник общего образования».

Коллеги, ученики, родители выражают искренние соболезнования родным и близким Раисы Михайловны.



