Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне верят, что следующий год будет лучше уходящего

Россияне считают, что наступающий год будет лучше уходящего. Фото ПАИ

Ожидания россиян от 2023 года проанализировал Всероссийский центр исследования общественного мнения. Об этом центр рассказал в своём Telegram-канале.

В преддверии Нового года ВЦИОМ традиционно попросил россиян поделиться ожиданиями от наступающего года. Людей спрашивали, каким следующий год будет для них и для страны, в том числе для разных сфер жизни.

45 % россиян полагают, что 2023 год для них будет лучше 2022-го. Позитивные ожидания связаны в первую очередь с надеждами на окончание СВО, а также на повышение доходов.

9 % полагают, что 2023 год для них будет хуже 2022-го. Люди думают, что СВО продолжится, вырастут цены, снизятся доходы.

Для страны, считают 43 % участников опроса, следующий год будет лучше этого, 16 % думают, что хуже, 24 % — что таким же, как этот.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2022

На телеканале «Первый Псковский» стартует новая программа
26 декабря 2022

Россияне верят, что следующий год будет лучше уходящего
26 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Дед Мороз за окнами
26 декабря 2022

В Псковской области подходит к завершению предновогодняя акция «Ёлка желаний»
26 декабря 2022

Скончалась педагог Дубровской школы Раиса Кылосова
26 декабря 2022

В Пскове приостановлена подача тепла в семь жилых домов и детский сад

26 декабря 2022

Автобусы начнут ходить по Троицкому мосту с 29 декабря
26 декабря 2022

Помощь от Красного Креста получили более 300 переселенцев в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...