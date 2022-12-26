Россияне верят, что следующий год будет лучше уходящего

19:19, 26 декабря 2022, ПАИ

Ожидания россиян от 2023 года проанализировал Всероссийский центр исследования общественного мнения. Об этом центр рассказал в своём Telegram-канале.

В преддверии Нового года ВЦИОМ традиционно попросил россиян поделиться ожиданиями от наступающего года. Людей спрашивали, каким следующий год будет для них и для страны, в том числе для разных сфер жизни.

45 % россиян полагают, что 2023 год для них будет лучше 2022-го. Позитивные ожидания связаны в первую очередь с надеждами на окончание СВО, а также на повышение доходов.

9 % полагают, что 2023 год для них будет хуже 2022-го. Люди думают, что СВО продолжится, вырастут цены, снизятся доходы.

Для страны, считают 43 % участников опроса, следующий год будет лучше этого, 16 % думают, что хуже, 24 % — что таким же, как этот.