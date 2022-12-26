Водитель госпитализирован в результате съезда автомобиля в кювет в Дновском районе
В Дновском районе на участке дороги между деревней Скугры и городом Дно водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулём.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.
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