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Культура

Стали известны номинанты на российскую кинопремию «Золотой орёл»

Статуэтка премии. Фото beicon.ru. Лицензия Creative Commons

Национальная академия кинематографических искусств и наук России обнародовала короткий список номинантов на премию «Золотой орёл». Об этом сегодня сообщила «Российская газета»

В номинации «Лучший фильм» представлены картины «Однажды в пустыне», «Сердце пармы», «Здоровый человек», «Первый Оскар», «Чемпион мира».

В номинации «Лучший телевизионный сериал» жюри предстоит выбрать победителя среди проектов «Алиби», «Елизавета», «Исправление и наказание». В отдельной номинации представлены сериалы для онлайн-платформ, на победу претендуют «Ваша честь», «Нулевой пациент», «Художник».

Среди неигровых фильмов в короткий список вошли «Балабанов. Колокольня. Реквием», «Голоса Арктики», «Фазы Луны».

В номинации «Лучший режиссёр» на победу претендуют Андрей Кравчук («Пётр I. Последний царь и первый император»), Алексей Сидоров («Чемпион мира») и Пётр Тодоровский («Здоровый человек»). К слову, Тодоровский и Сидоров за свои фильмы номинированы на «Золотого орла» как сценаристы. В этой номинации их конкурентами станет Ариф Алиев («Однажды в пустыне»).

За победу в номинации «Лучшая женская роль в кино» будут бороться Ирина Старшенбаум («Здоровый человек»), Дарья Жовнер («Первый Оскар»), Елена Ербакова («Сердце пармы»). В женской номинации для телесериалов в шорт-лист вошли Ольга Сутулова («Алиби»), Юлия Хлынина («Елизавета»), Анна Михалкова («Исправление и наказание»). Также Анна Михалкова участвует в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» за участие в проекте «Алиса не может ждать». Её конкурентки по этой номинации — Анна Слю («Выжившие») и Светлана Иванова («Собор»).

Никита Ефремов («Здоровый человек»), Антон Момот («Первый Оскар»), Иван Янковский («Чемпион мира») претендуют на победу в номинации «Лучшая мужская роль в кино». В телевизионной номинации для лучших актёров за статуэтку будут бороться Евгений Стычкин («Алиби»), Николай Балуев («Елизавета»), Игорь Петренко («Начальник разведки»). Среди лучших актеров сериалов в коротком списке — Олег Меньшиков («Ваша честь»), Никита Ефремов («Нулевой пациент»), Александр Горбатов («Художник»).

Имена победителей назовут 27 января, церемония пройдёт в павильоне «Мосфильма».

Национальная кинонаграда России «Золотой орёл» была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук. Отбор в номинации осуществляет экспертный совет. Премии присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии. Победителям вручают фигурку «Золотой орёл», выполненную из позолоченного серебра, основание статуэтки — из редкого вида итальянского мрамора, дополненное бриллиантом.

 

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