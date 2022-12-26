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Общество

Уровень безработицы в Псковской области снизился на 0,3%

Алёна Трунова отчиталась о проделанной работе перед губернатором Псковской области. Фото пресс-службы правительства Псковской области

Согласно предварительным итогам, уровень регистрируемой безработицы в Псковской области в 2022 году снизился на 0,3 процентных пункта и составил 0,5 %. По данному показателю среди регионов Северо-Западного федерального округа наша область делит 2–3-е места с Санкт-Петербургом и занимает 18-е место в России. Об этом доложила губернатору региона Михаилу Ведерникову врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

По словам Алёны Труновой, по состоянию на 22 декабря численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учёте в службе занятости Псковской области, снизилось по сравнению с началом года почти на 30 % и составило 1 тыс. 710 человек. Среди наиболее востребованных профессий по-прежнему остаются врач, медицинская сестра, инженер, учитель, электромонтёр.

Также в этом году выросло число безработных, трудоустроенных службой занятости: 55 % обратившихся в целях поиска подходящей работы граждан (5 тыс. 929 человек), что на 16 процентных пунктов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На осуществление социальных выплат признанным безработными гражданам выделено более 184 млн рублей, в том числе на пособие по безработице — 172 млн рублей. Пособие в 2022 году получили 6 тыс. 777 безработных граждан. «Все выплаты произведены своевременно, задолженность отсутствует», — подчеркнула врио председателя комитета.

Губернатор Михаил Ведерников уточнил ход устройства вынужденных переселенцев из ЛДНР и Херсонской области на территории региона и поручил держать этот вопрос и дальше в зоне особого внимания. «Наша общая задача — помочь всем обустроиться и адаптироваться к жизни на новом месте как можно быстрее и легче», — сказал он. Алёна Трунова сообщила, что на сегодняшний день оказана помощь в трудоустройстве 107 переселенцам. Кроме того, на прошлой неделе региональные специалисты в сфере занятости объехали 20 пунктов временного размещения в Туапсинском, Темрюкском районах и Анапе, отработав вопрос переселения в Псковскую область с 3,5 тыс. человек. Первые эвакуированные жители Херсонской области, желающие обосноваться в Псковской области, прибыли в регион в конце прошлой недели. Следующая группа граждан планирует приехать после новогодних праздников. «В основном это работники сельского хозяйства, водители, рабочие строительных специальностей, бухгалтеры. Из особо востребованных специалистов есть врачи, фельдшеры, медсёстры, педагоги. Будем помогать обустраиваться и дальше», — добавила руководитель.

Отметим также, что сегодня состоится финал регионального кадрового конкурса «Лидер года», который проходит под патронатом губернатора области Михаила Ведерникова. Его главная цель — решение кадровой проблемы в регионе. В этом году заявки на участие подали более 200 жителей Псковского региона. В финал вышли десять из них.

«Несмотря на то что итоговые испытания участникам ещё только предстоит пройти, некоторые из них уже получили и приняли предложения о трудоустройстве, — отметила Алёна Трунова. — В целом готовы предоставить пятьдесят рабочих мест с достойной зарплатой».

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