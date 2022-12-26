Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

За систематическое избиение своей сожительницы печерянин получил срок в колонии

Прокуратура Печорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, причинившего тяжкий, средней тяжести и лёгкий вред здоровью потерпевшей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2021 года 43-летний житель Печор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с проживающей с ним потерпевшей причинил ей телесное повреждение в виде закрытого винтообразного перелома правой плечевой кости, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы повлекло тяжкий вред здоровью.

Он же на следующий день после причинения потерпевшей перелома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс ей не менее двух ударов кулаком по лицу, чем причинил телесные повреждения в виде перелома дуги левой скуловой кости, костей носа, ссадин лица, повлекших средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, в марте 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс потерпевшей два удара ножом, причинив повреждения в виде ран в области левого предплечья, которые повлекли лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом.

С учётом позиции прокурора подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112, п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 декабря 2022

Водитель госпитализирован в результате съезда автомобиля в кювет в Дновском районе
25 декабря 2022

В московском аэропорту провели замену самолёта на авиарейсе Москва – Псков
25 декабря 2022

Пропавшего юношу в Псковской области нашли мёртвым
25 декабря 2022

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП у кафе «Берёзка»
25 декабря 2022

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием такси

24 декабря 2022

В массовых беспорядках во Франции пострадало более 30 полицейских
24 декабря 2022

Два человека пострадали в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель
24 декабря 2022

Водитель Renault сбил двух пешеходов на тротуаре в Порхове


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...