За систематическое избиение своей сожительницы печерянин получил срок в колонии

22:04, 26 декабря 2022, ПАИ

Прокуратура Печорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, причинившего тяжкий, средней тяжести и лёгкий вред здоровью потерпевшей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2021 года 43-летний житель Печор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с проживающей с ним потерпевшей причинил ей телесное повреждение в виде закрытого винтообразного перелома правой плечевой кости, которое по заключению судебно-медицинской экспертизы повлекло тяжкий вред здоровью.

Он же на следующий день после причинения потерпевшей перелома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс ей не менее двух ударов кулаком по лицу, чем причинил телесные повреждения в виде перелома дуги левой скуловой кости, костей носа, ссадин лица, повлекших средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, в марте 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс потерпевшей два удара ножом, причинив повреждения в виде ран в области левого предплечья, которые повлекли лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом.

С учётом позиции прокурора подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112, п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.