В Пыталово прошла ёлка для детей, чьи отцы находятся в зоне СВО

23:06, 26 декабря 2022, ПАИ

Сегодня работники районного Дома культуры в Пыталово провели праздничную новогоднюю ёлку, на которую были приглашены семьи с детьми, чьи отцы находятся в зоне СВО. Сейчас таким семьям очень важна поддержка и забота окружающих, уточнили в редакции газеты «Наша жизнь».

Ребят и их родителей поздравили с предстоящим волшебным праздником — Новым годом — Дед Мороз, Зима, Снегурочка, Зайчик. Все вместе водили хороводы, читали новогодние стихотворения, смотрели фильм-сказку.

Под Новый год дети рассказали, какие подарки хотят получить, и сегодня их желания исполнились. А волшебниками, которые исполнили пожелания 34 детей, стали сотрудники администрации Пыталовского района. Дети также получили сладкие подарки от губернатора Псковской области.