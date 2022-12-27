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Общество

Центр чтения библиотеки имени Курбатова подвёл итоги 2022 года

2022 год стал очень насыщенным интересными событиями в библиотеке. Фото ПОУНБ

Около ста мероприятий для почти трёх тысяч посетителей — таковы итоги года, но не цифры важны, а содержание, контент, творчество. Об этом рассказали в пресс-центре Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Региональный центр чтения — один из ведущих отделов библиотеки имени В. Я. Курбатова в фокусе реализации мероприятий самого разного профиля: просветительского, историко-литературного, краеведческого, литературно-поэтического, методического. Каждое из них способствует воплощению в жизнь просветительской миссии библиотеки, продвижению чтения и повышению ценностного статуса книги.

2022 год подарил отделу около сотни встреч с читателями, среди которых люди самых разных возрастов и общественных статусов, разных интересов, увлечений, талантов. Но есть та единая нить, которая связала всех воедино, — это любовь к чтению, книге и библиотеке.

Мероприятия были реализованы в разных формах и форматах: это литературно-художественные программы, интерактивные мастерские, историко-краеведческие беседы, видеопросмотры, марафоны и сетевые акции и многое другое. Обозначены самые важные даты литературного календаря 2022 года.

«В первую очередь хочется сказать о проекте отдела «Библиотеатр «Прямая речь», в рамках которого состоялись программы, посвящённые литературе, искусству, живописи. Говорили о творчестве Ивана Бунина, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Александра Пушкина, Данте Алигьери, Фёдора Достоевского, Льва Толстого, Георгия Адамовича и других русских и мировых авторов», — поделились информацией методисты библиотеки.

Несколько встреч прошло в память о добром друге библиотеки Валентине Курбатове. Заслуженный артист России, актёр театра драмы им. А. С. Пушкина Виктор Яковлев и руководитель центра чтения Нина Яковлева не раз представляли гостям литературно-художественную программу «Неостывающие письма».

Активное участие библиотеатр «Прямая речь» принял в работе регионального творческого проекта «Культурные выходные», реализуемого комитетом по культуре Псковской области. Состоялись программы в Печорском районном центре культуры, Писковичском доме культуры, Струго-Красненском районном культурном центре, в центре «Культура и досуг» Невельской центральной районной библиотеки.

К тому же библиотеатру в этом году исполнилось 10 лет! В юбилейной встрече приняли участие актёры и друзья центра — Наталья Петрова, Андрей Ярославлев, Николай Яковлев, Виктор Яковлев. Нина Яковлева, руководитель регионального центра чтения, представила каждого актёра, акцентируя внимание на закономерности возникшего союза литературы и театра.

Настоящим праздником уходящего года для центра чтения стало открытие новых проектов — поэтического клуба «Зеркало» и исторического клуба.

В рамках поэтического клуба «Зеркало» (куратор — главный специалист отдела Антонина Голубева) прошли творческие встречи с поэтами города Пскова: «Дети Лифта» Дины Дабришюте, «Гербарий» Дианы Константиновой, «А вы давно гуляли под дождём?» Олега Алексеева и Александра Павлова, «Комментарий к осени», вечер памяти Геннадия Кононова, «По страницам ушедших поэтов» (Наталья Лаврецова, Игорь Исаев, Татьяна Гореликова), презентация Совета молодых литераторов.

Каждая встреча прошла ярко и интересно. А для расширения географии участников проекта поэтический клуб «Зеркало» открыл электронный формат, где рассказал о творчестве современных поэтов Дмитрия Мизгулина, Нины Христиановой, Лидии Тихоненко.

Новый проект «Исторический клуб» (куратор — ведущий методист отдела Валерия Белоглазова) открылся в феврале программой, посвящённой 350-летию со дня рождения российского императора Петра I. Проект адресован учащимся общеобразовательных учреждений Пскова и призван освещать интересные имена в русской истории, исторические события через литературу. Важным направлением проекта является вовлечение учащихся в процесс познания и изучения русской истории посредством использования интерактивных методов и форм работы.

Программы 2022 года были посвящены разным темам: «Пётр I — реформатор России», «Я помню! Я горжусь! Битва за Москву», «Покровские посиделки», «Родина моя, Россия», «День народного единства».

«Если говорить о праздничных мероприятиях отдела, то можно вспомнить презентации книг и издательских проектов – изданий общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», блокадного дневника Лены Гриц «Нет, нет и нет. Ещё не время», издания «Саласпилс. Забытая история» историка Влада Богова», — продолжили список мероприятий работники библиотеки.

Состоялись традиционные открытые поэтические чтения «И в День Победы, нежный и туманный», а также был продолжен цикл историко-литературных краеведческих занятий в рамках проекта отдела «В контексте истории» (псковское краеведение). Встречи органично встроились в развитие межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Летом отдел принял активное участие в организации мероприятий  реально-виртуального марафона интеллектуально-просветительских и приключенческих событий «Наше лучшее библиолето – 2022» для учащихся школьных лагерей. В рамках проекта были организованы программы «Что читал А. С. Пушкин?», «Узнай! Угадай! Запомни! Загадки «Беастрия», «Родина моя, Россия», «Россия начинается здесь».

Интерес и активное участие специалисты центра проявили при организации встреч в проектах библиотеки общероссийского уровня: на Межрегиональном книжном форуме «Русский Запад», на Пушкинском дне России, на акциях «Живая классика», «Бегущая книга».

Была также организована сетевая акция «Серебряного века силуэт». Среди участников — педагоги, воспитанники детских садов и учащиеся школ города Пскова и Псковской области, заинтересованные читатели.

И это далеко не всё! Прошло ещё немало интересных мероприятий и событий, о которых можно прочитать на сайте регионального центра чтения в рубрике «Проекты» и в разделе «События».

 

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