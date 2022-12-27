В Пскове прошло мероприятие «Новогодний десант»

00:57, 27 декабря 2022, ПАИ

В Пскове прошло спортивное мероприятие «Новогодний десант». Оно направлено на популяризацию всех видов спорта — школ борьбы, школ регби, боевого братства, рассказали организаторы.

«Новогодний десант» — это в первую очередь, наверное, командный дух, социальная адаптация. Регби — это такой вид спорта, который даёт работу в команде в первую очередь, во-вторых, это социализация, когда каждый друг с другом работает в связке. Мы набрали в этом году четыре группы, которые будут заниматься, и надемся на их будущие победы», — рассказала президент Федерации регби в Пскове Мария Тихоненко.

«Наша организация уже в течение трёх лет работает с детьми. И это не только спорт. Это ещё и патриотическое воспитание. За всё наше существование мы стараемся поддерживать воспитанников Красногородской школы-интерната. Поэтому первая часть нашего праздника будет спортивная. А позже мы проведём чаепитие, на котором члены клуба расскажут о ключевых событиях «Боевого братства». После чаепития ребята смогут потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова», — сообщила руководитель клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева.