Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Погоду на февраль предсказывали по сегодняшнему дню

27 декабря Русская Православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за веру при императоре Диоклетиане в III веке.

Согласно преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил о том, что сам верит в Христа. Аполлоний раскаялся и открыто исповедовал свою веру.

Обоих святых после суровых пыток казнили. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он раскаялся и принял крещение вместе со своими телохранителями, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники предали смерти за отступничество.

На Руси это время было самым тёмным в году. Люди верили, что пока тьма не покинет землю, будет бесноваться нечистая сила. Считалось, что в Филимонов день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко к избам, скребутся в двери, ухают и пугают людей. Впрочем, хороших хозяев, у которых в доме всегда порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

Как бы то ни было, дни постепенно становились длиннее и светлее. В этот день говорили: «Зима от ночи урвала, дня притачала».

По Филимону предсказывали погоду на февраль. Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким. Если же было снежно и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году. Если погода менялась в течение дня несколько раз — то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2022

Центр чтения библиотеки имени Курбатова подвёл итоги 2022 года
26 декабря 2022

В Пыталово прошла ёлка для детей, чьи отцы находятся в зоне СВО
26 декабря 2022

Псковская транспортная прокуратура провела для студентов ПсковГУ практические занятия
26 декабря 2022

Уровень безработицы в Псковской области снизился на 0,3%
26 декабря 2022

В Пскове определили победителей регионального кадрового конкурса «Лидер года – 2022»
26 декабря 2022

На телеканале «Первый Псковский» стартует новая программа
26 декабря 2022

Россияне верят, что следующий год будет лучше уходящего
26 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Дед Мороз за окнами

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...