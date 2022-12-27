Международный день противоэпидемической готовности отмечается сегодня

08:13, 27 декабря 2022, ПАИ

Международный день противоэпидемической готовности отмечается 27 декабря.

Несмотря на все предпринимаемые мировым сообществом усилия в борьбе с глобальными проблемами современности, реальность такова, что число этих проблем не сокращается, а скорее наоборот растёт. Новой угрозой для мира стала пандемия коронавирусного заболевания, известного как COVID-19.

Учитывая весь спектр угроз, привнесённых пандемией в повседневную жизнь рядовых граждан, а также тяжелейшие последствия, как для мировой экономики, так и для экономического развития отдельных государств и регионов, на 36-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, проходившем 7 декабря 2020 года, была принята Резолюция об учреждении новой памятной даты – Международного дня противоэпидемической готовности.

Новое заболевание, приведшее к пандемии, оказалось самой настоящей глобальной проблемой современности, перед остротой и скоротечным протеканием и распространением которой, многие другие глобальные проблемы отступили на второй план.

Мировое сообщество оказалось не готово к столь быстрому распространению эпидемии, а также к тяжёлым последствиям, которые она принесла с собой: тяжёлое протекание заболевания с высокой долей смертельного исхода, отсутствие реально функционирующей системы противоэпидемической борьбы, нехватка ряда медикаментов и медицинской аппаратуры, низкий уровень сознательности граждан в области соблюдения мер противоэпидемического характера, отсутствие чёткого плана действий государственных органов по предупреждению распространения заболевания, перегруженность органов и учреждений здравоохранения и т.д.

Отдельным острым вопросом стало отсутствие готовности некоторых государств к совместному поиску вакцины и принятию ряда однородных и одновременных противоэпидемических мер вследствие политических подоплёк.

Учитывая сложившиеся условия, а также принимая во внимание необходимость решения вопросов противоэпидемической готовности исключительно совместными усилиями мирового сообщества, Генеральная Ассамблея ООН призывает все страны мира отмечать 27 декабря Международный день противоэпидемической готовности. Все мероприятия, приуроченные к этой дате, должны быть направлены на просвещение населения по вопросам профилактики эпидемических заболеваний, разъяснению людям важности и необходимости прививочной кампании, выработке совместных межгосударственных мер по борьбе с пандемией и шагам по предотвращению распространения возможных аналогичных заболеваний.