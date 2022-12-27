8 января Китай отменит карантин по COVID-19 для прибывающих в страну

07:41, 27 декабря 2022, ПАИ

Китай упростит карантинные ограничения для въезжающих в страну. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти, пишет ТАСС.

«Лица, прибывающие в Китай, должны пройти ПЦР-тестирование за 48 часов до отъезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в КНР без запроса кода здоровья в посольстве или консульстве при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья», - говорится в сообщении.

Власти Китая в 2020 году ввели ограничения на въезд в страну для прибывающих из-за рубежа лиц. Пассажирские коридоры на сухопутных пограничных пунктах были закрыты, а прибывающие из-за границы пассажиры должны были пройти обязательный карантин. Изначально срок изоляции составлял три недели, затем он постепенно сокращался и в настоящее время составляет пять дней.

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил о том, что, по решению Госсовета КНР, COVID-19 будет исключен из списка заболеваний так называемого класса «А», в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля.