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Общество

Грохот фейерверков в новогоднюю ночь раздражает каждого четвертого псковича

Нескончаемые залпы новогодних салютов раздражают каждого четвертого, скучные «голубые огоньки» — каждого восьмого, а чрезмерное количество алкоголя — каждого десятого, сообщает SuperJob.

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражает шум от фейерверков и петард: о том, что многочасовой салют за окном вызывает исключительно негативные эмоции, рассказал каждый четвертый опрошенный (24%). На поднадоевшую за много лет новогоднюю программу жалуются 12%. Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, а 3% устают от чрезмерного количества еды. По 2% псковичей сообщили, что самое неприятное для них в новогоднюю ночь — это недосып, острое ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием и, напротив, сожаление, что веселье быстро заканчивается. Еще 13% опрошенных новогоднее настроение портят другие факторы: упоминались большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды, цены на такси и проч. Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 31% псковича.

Шум от фейерверков чаще вызывает негативные эмоции у женщин (30% против 17%), а скучная телепрограмма — у мужчин (14% против 9%).
 

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