Метель прогнозируется в Псковской области 27 декабря
27 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Днем осадки в виде снега, в первой половине дня возможна метель, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ветер южных направлений умеренный. Температура максимальная днем и минимальная ночью -3...+2 градуса.
В Пскове температура днем 0...-1, ночью -1...-3. В Великих Луках температура днем и ночью 0...-1 градус.
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