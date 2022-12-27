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Общество

Метель прогнозируется в Псковской области 27 декабря

27 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Днем осадки в виде снега, в первой половине дня возможна метель, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер южных направлений умеренный. Температура максимальная днем и минимальная ночью -3...+2 градуса.        
                                                                                                                 
В Пскове температура днем 0...-1, ночью -1...-3. В Великих Луках температура днем и ночью 0...-1 градус.

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